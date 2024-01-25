وفاة طفلة سورية ظلت لأيام على متن قارب بالبحر المتوسط انطلق من لبنان

أفادت سلطات الصحة في قبرص، بوفاة طفلة عُثر عليها فاقدة للوعي، على متن قارب ظل يبحر لأيام في شرق البحر المتوسط.

وكانت الطفلة ضمن مجموعة من 60 سورياً، عثر عليهم فريق بحث وإنقاذ قبرصي على قارب صيد مكتظ على بعد 30 ميلاً بحرياً قبالة قبرص، صباح الأربعاء. وكانت المجموعة في البحر منذ 18 كانون الثاني بعد انطلاقها من لبنان.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة الوطنية القبرصية لتلفزيون "ألفا قبرص": "للأسف توفيت طفلة من بين ثلاثة أطفال. لقد كانت وفاة مفاجئة بسبب سكتة قلبية".

واعتبر المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس بان "هذه المأساة المروعة تؤكد أن قضية الهجرة مشكلة خطِرة تتطلب نهجاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي".

ولا يزال طفلان آخران عثر عليهما غائبين عن الوعي على متن القارب في وحدة العناية المركزة في العاصمة نيقوسيا.

وتستجوب الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 47 عاماً كان أيضاً على متن القارب الذي نفد منه الوقود ولم تكن به أجهزة ملاحة.

وتقع قبرص على بعد حوالي 161 كيلومتراً فقط من سواحل سوريا ولبنان، ويثير التوتر في منطقة الشرق الأوسط مخاوف من احتمال تزايد أعداد المهاجرين.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، إنه سيطرح مسألة الحاجة لتعزيز دوريات المراقبة خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة غير رسمية تعقد الخميس.