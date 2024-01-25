علي حسن خليل: نحن مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات

أشار النائب علي حسن خليل، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، الى أننا "نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان"، مؤكداً أننا "مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات".

ولفت خليل، الى أن "قدرنا ان نحمي وجودنا في هذا البلد ولا مجال لفكرة القوة وفائضها في علاقاتنا مع بعض ولا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات وحريصون على من نختلف معهم".