السفير السعودي استقبل سفراء اللجنة الخماسية في دارته باليرزة

استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في دارته في اليرزة، سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى.

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