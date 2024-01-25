الحاج حسن: لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتية

أشار النائب حسين الحاج حسن، خلال جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024، الى أنه "من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والإنتصار في هذه الحرب البربرية التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ"، مؤكداً أنه "يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان".
ولفت الحاج حسن، الى أن "لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتية".
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