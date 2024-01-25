سيزار المعلوف: الدولة ارهقت اللبنانيين بالضرائب والرسوم وتجاهلت في الموازنة فرضها على النافذين

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى انه "في ظل فراغ في سدة الرئاسة وفي ظل حكومة تصريف أعمال فاقدة للشرعية وفي ظل موازنة دون قطع حساب نقول لمجلس النواب وبكل أسف "اللي استحوا ماتوا"، ونقول لشعب لبنان العظيم المغبون صح النوم".

ولفت المعلوف في تصريح له، الى انه "في مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ الدولة ارهقت اللبنانيين بالضرائب والرسوم من وثيقة الولادة إلى وثيقة الوفاة، مرورا بإخراج القيد والزواج والطلاق، والسجل العدلي وميكانيك السيارة ومخالفة قانون السير، بينما تجاهلت الضرائب والرسوم على النافذين، من يحتل الأملاك البحرية والتي تقدر إيراداتها بـ 250 مليون دولار، والذين استفادوا باكثر من ٥ مليارات دولار على منصة صيرفة والضريبة هي نحو ١مليار دولار، والذين يتهربون من رسوم الجمارك بنحو ٢٠٠ مليون دولار، والذين يستوفون الضريبة على القيمة المضافة من الناس ولا يدفعونها للدولة وتقدر الخسارة ٢ مليار دولار".