انت الان تتابع خبر بشأن الحوار مع التحالف الدولي.. السامرائي يعلن دعمه لمسار الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، "ندعم بقوّة المسار الوطني لحكومة الأخ السوداني للبدء بالحوار مع التحالف الدولي بهدف رسم علاقة جديدة تحفظ مصالح العراق وحقوقه الوطنية وتضمن سيادته الكاملة".



ودعا الجميع إلى "مساندة الجهود الحكومية المسؤولة لتحقيق الإستقرار والأمن في العراق والمنطقة".