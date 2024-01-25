انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مفاوضات عراقية أمريكية والبرلمان يناقش تقويم الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = نجاح المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن جدولة انسحاب التحالف الدولي.. وبغداد تجدد التزامها بسلامة المستشارين الاجانب.

= مجددا .. البرلمان يناقش تقويم الدستور لرفع الجمود عن بعض البنود.. ونواب يقرون بصعوبة اجراء التعديلات.



= ادارة الدولة يدعو للاسراع بحسم تسمية رئيس للبرلمان .. وجلسة السبت مهددة بالفشل بسبب الخلافات.

= صراع في البصرة على منصب المحافظ.. الإطار يطالب تصميم باستبدال العيداني.. والاخير يرفض التخلي عن السلطة.