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الاعرجي يؤكد ضرورة دعم الجهود الحكومية لإنجاح المفاوضات العراقية - الامريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سنواصل العمل بقوة وإصرار وثبات، لدعم اللجنة العسكرية العراقية، التي تفاوض الجانب الأمريكي، لتنظيم العلاقة الشاملة بين العراق والولايات المتحدة، واعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، لحفظ الامن والاستقرار في بلدنا خصوصاً مع التطور الكبير لقدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".

ودعا الأعرجي، بحسب البيان، "جميع القوى الوطنية لدعم الجهود الحكومية لإنجاح هذه المفاوضات والحفاظ على المكتسبات العراقية التي لا يمكن التفريط بها مطلقاً".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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