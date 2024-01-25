شاهد.. حريق مستشفى غاندي في إيران “الأسباب مجهولة”

ياسر رشاد - القاهرة - تدول رواد منصة أكس، مقاطع فيديو للحرق الضخم الذي اندلع في مستشفى "غاندي" في طهران، ولم يتبين حتى الآن أسبابه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن حريقا ضخما ألتهم مستشفى "غاندي" في طهران.

على جانب آخر، نشرت حركة حماس في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت اليوم جريمة حرب مروّعة، تضاف لسلسلة الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، بعد قيام القوات الصهيونية بقصف مباشر ومتعمد على تجمع لمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيداً وإصابة أكثر من 150 آخر.