عاجل.. طائرة أباتشي إسرائيلية تسقط غرب خانيونس والمقاومة تعلن مسؤليتها

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت المقاومة، اليوم الخميس، طائرة أباتشي إسرائيلية غرب خانيونس.

وذكر المركز الإعلامي للقسام، نقلا عن مصادر ميدانية، أن الطائرة سقطت تحديداً مقابل كليّة العلوم التطبيقية غرب خانيونس.

وتبنت المقاومة الفلسطينية، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة هليكوبتر من نوع أباتشي في خان يونس.

وتهبط طائرات إجلاء إسرائيلي عدة مرات مساء اليوم في خانيونس.

على جانب آخر، نشرت حركة حماس في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت اليوم جريمة حرب مروّعة، تضاف لسلسلة الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، بعد قيام القوات الصهيونية بقصف مباشر ومتعمد على تجمع لمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيداً وإصابة أكثر من 150 آخر.