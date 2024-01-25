آكسيوس: جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ باستثناء اثنين يدعمون إجراءً يؤيد إقامة دولة فلسطينية

وقع جميع الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي تقريبا، الخميس، مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية.

وذكر موقع “آكسيوس” الأميركي أن جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، باستثناء اثنين، يدعمون إجراءً يؤيد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حزمة الأمن القومي التي تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وراى الموقع أن “هذه الخطوة تعتبر بمثابة توبيخ واضح لتعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ترفض فكرة الدولة الفلسطينية”.

ووقع 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ على التعديل المكون من صفحتين، والذي اقترحه السيناتور اليهودي براين شاتز (ديمقراطي من هاواي)، حسب المصدر نفسه. ومن المقرر تقديم مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية كتعديل لملحق الأمن القومي.

وذكر “آكسيوس” أن “هذا الإجراء يؤكد من جديد أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الحل الشامل عن طريق التفاوض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر مبدأ إقامة دولتين يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون فيهما جنبًا إلى جنب بسلام”.