أشار المتحدث الرسمي باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أن "مجاهدينا دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأجهزوا خلال الأسبوع الماضي على 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود".
كذلك أعلن أبو عبيدة، أن "مجاهدينا أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة، واستهدفوا الأسبوع الماضي قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، ونسفوا الأسبوع الماضي 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو".
وأضاف "مجاهدونا أسقطوا الأسبوع الماضي طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك واستولوا على 8 طائرات بدون طيار"
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: مجاهدونا أوقعوا العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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