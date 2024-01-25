حذرت الولايات المتحدة إيران سرا من أن تنظيم داعش الإرهابي يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل أكثر من 100 شخص في تفجيرين انتحاريين منسقين، حسبما قال مسؤولون أميركيون.
وذكر المسؤولون الأميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التحذير السري جاء بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، كان يخطط لمهاجمة إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": أميركا حذرت إيران مسبقاً من هجوم داعش الإرهابي في كرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.