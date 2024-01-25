"الجديد": الخماسية لن تصبح سداسية ولودريان سيعلن مواصفات الرئيس عند عودته الى بيروت

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الخماسية لن تصبح سداسية وايران لن تُضمَّ الى اللجنة"، كاشفةً أنه "لا تباين في وجهات النظر بين السفراء والدليل لقاء اليوم في دارة السفير بخاري الذي أوجد خطابا سياسيا موحدا بين السفراء ولغة مشتركة بينهم".

ولفتت المعلومات، الى "تشديد على ضرورة فصل مسار غزة والميدان عن الملف الرئاسي وإصرار على وجوب انتخاب رئيس يكون حاضرا في مشهد ما بعد الحرب وفي عملية تطبيق القرارات الدوليةوضمنا ال 1701"، مضيفةً "الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن مواصفات رئيس الجمهورية في بيان مفصل عند عودته الى بيروت".