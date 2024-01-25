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السيد الصدر يدعو للافراج عن سجناء التيار الصدري

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة له عبر منصة "اكس" وتابعتها الخليج 365، انه "مع قرب يوم استشهاد الامام موسى ابن جعفر روحي له الفدى المقتول في مطامير السجون من حكومة بني العباس أجد من المصلحة المطالبة بالإفراج عن سجناء ما يسمونه بالتيار الصدري فهو اما سجين مقاوم والسلطة الحالية تدعي دعمها للمقاومة فلا داعي لبقائه في السجن، واما بريء فهي تدعي العدل ولا داعي لاستمرار بقاءه في السجن، واما مذنب فهو قد اخذ قسطاً من السجن ليس بقليل فاذا تعهد خطيا بعدم تكرار ذنبه فالإفراج عنه متعين، وسنعينه على التوبة ببركة اهل البيت عليهم السلام مع السعي الاجتماعي وتنازل اهل الحق عن حقهم".

وأضاف، :"لتكن أقرب جمعة لاستشهاد الامام جمعة للمطالبة بالإفراج عن السجناء وأقول كما ذكر السيد الوالد: ما كان ضرك لو مننت وربما.. من الفتى وهو المغيض المحنق".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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