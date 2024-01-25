انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي بشأن حكم محكمة العدل المرتقب حول غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لن تستبق حكم محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية "لن نستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة غدا الجمعة"، متوقعة "من إسرائيل الامتثال للقانون الدولي". وأضافت أن "على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدة أنها "تأمل أن تجري إسرائيل تحقيقا سريعا وشاملا بشأن مقتل الفلسطيني الأمريكي الذي قتل في الضفة".





وفي 29 كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد الكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.