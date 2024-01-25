استقرار حالة الطقس في بني سويف.. والصغرى 10 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تشهد حالة الطقس في محافظة بني سويف، استقرارًا يصاحبه برودة محسوسة ليلًا، إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس 10 درجة.

يأتي ذلك عكس الأجواء الممطرة التي يشهدها شمال البلاد، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد خلال الفترة القليلة القادمة.