اعلنت وزارة الداخلية الكويتية بانه تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص، حيث تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي الى تنظيم إرهابي. هذا وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية الكويتية: إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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