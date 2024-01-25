انت الان تتابع خبر "رسالة ساخرة" من صلاح بعد رحيله عن معسكر الفراعنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479993-638418095023330672.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-25 | 21:00
المصدر:
1,887 مشاهدة
بعث محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، برسالة ساخرة بعد رحيله عن معسكر الفراعنة، وعودته لإنجلترا من أجل تلقي العلاج.
وغادر صلاح، مصابا في نهاية الشوط الأول أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا، بعد تعرضه لشد عضلي.
وتعرض محمد صلاح لانتقادات قوية خلال الأيام الماضية، بسبب مغادرة معسكر المنتخب الوطني، والعودة إلى ليفربول.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل.. سأقوم بعمل كل شيء ممكن لاستعادة جاهزيتي في أقرب وقت".
وتعرض محمد صلاح لانتقادات قوية خلال الأيام الماضية، بسبب مغادرة معسكر المنتخب الوطني، والعودة إلى ليفربول.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل.. سأقوم بعمل كل شيء ممكن لاستعادة جاهزيتي في أقرب وقت".
وتابع "سأعود للمنتخب وفقا للاتفاق المسبق من قبل.. وبردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر".
وأرفق محمد صلاح، مع التغريدة، رمزا ساخرا لوجه يخرج لسانه من فمه.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.