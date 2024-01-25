انت الان تتابع خبر الكويت.. إحباط مخطط لاستهداف دور عبادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة الكويت، مساء الخميس، عن إحباط مخطط لاستهداف دور عبادة في البلاد.

وجاء في بيان للشرطة، "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص".