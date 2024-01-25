انت الان تتابع خبر ميسان.. لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، مساء الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادث في منطقة سيد جميل.