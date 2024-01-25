الفئات المعفاة من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس شؤون الجامعات، على تسهيل الفرص التعليمية على بعض الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة للقبول في الجامعات السعودية، وذلك باعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي.

الفئات المعفاة من اختبار التحصيلي



ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أصدر المجلس قرار بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات وهم:

الإعاقة السمعية. الإعاقة البصرية. صعوبات التعلم. اضطرابات التوحد. الاضطرابات السلوكية والانفعالية. الإعاقة الجسمية والصحية. اضطراب اللغة والكلام. فرط الحركة وتشتت الانتباه.



وأوضح الدكتور بسام بن عبدالله البسام

الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ، أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي، موضحاً أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم، وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية.