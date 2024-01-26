حماس: نتابع مداولات العدل الدولية وسنلتزم بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى ما التزمت اسرائيل بذلك

اعلنت حركة "حماس" بانه تتابع الحركة باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب إفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، وفي ضوء ذلك تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي متمثلا بما يلي:

1. في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف اطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف اطلاق النار ما التزم العدو بذلك.

2. ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا اطلقت اسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

3. يجب على اسرائيل إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.