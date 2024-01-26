أردوغان يوقع على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي

أفادت الجريدة الرسمية للرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع اليوم الخميس على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الحلف.
كان البرلمان قد وافق يوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد 20 شهرا من التأخير. وتظل المجر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد.
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