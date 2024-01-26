طلاب متضامنون مع فلسطين يتعرضون لاعتداء في جامعة كولومبيا وشرطة نيويورك تحقق في "هجوم كيميائي"

أعلنت شرطة نيويورك أنها فتحت تحقيقا في هجوم كيميائي مزعوم حصل داخل حرم الجامعة، وذلك بعد إعلان عدد الطلاب في جامعة كولومبيا الأميركية عن تعرضهم يوم الجمعة في 19 كانون الثاني 2024 لهجوم بمادة يعتقد أنها "سلاحا كيميائيا" خلال مشاركتهم في تجمع لدعم الفلسطينيين وسط الحرب في قطاع غزة المستمرة بين إسرائيل وحماس.

واوضحت عدد من الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على القصف الإسرائيلي لغزة إنهم تعرضوا للرش بمادة كيميائية تركت العديد منهم يعانون من أعراض مثل الغثيان وآلام البطن والصداع وتهيج العيون.

ووفقا لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة كولومبيا، دخل ثمانية طلاب المستشفى نتيجة لذلك، كما أفاد آخرون أن روائح كريهة عبقت بملابسهم وشَعرهم لساعات بعد الوقفة الاحتجاجية.

واردفت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" إن المواد الكيميائية تم رشّها من قبل طالبين، وهما جنديان إسرائيليان سابقان، اختلطا مع الحشود مرتدين الكوفية الفلسطينية.

ووفقا لشهادات عدد من المشاركين في النشاط، قام الرجلان بوصف الطلاب اليهود المشاركين بـ"اليهود الكارهين لأنفسهم" والطلاب الآخرين بـ "قتلة اليهود" و"الإرهابيين".