وسائل إعلام رسمية: احتواء حريق في مستشفى بطهران ولا قتلى

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم إن الدفاع المدني تمكن من احتواء حريق هائل بمستشفى غاندي في العاصمة طهران، وقال مسؤول إن النيران دمرت الواجهة الخارجية للمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحريق لم يسفر عن سقوط قتلى مضيفا أن السلطات تحقق في الحادث لمعرفة السبب.

وقال مالكي "حتى الآن لم نتلق أي تقارير عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة. وقد أثر الحريق بشكل رئيسي على الجزء الخارجي من مبنى المستشفى".