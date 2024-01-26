برلمان المجر لا يرى ضرورة مُلحة للتصويت على انضمام السويد إلى الناتو

اعلن رئيس البرلمان المجري إنه لا توجد ضرورة مُلحة للموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما جعل تصديق تركيا على الطلب، بودابست العقبة الأخيرة لإتمام العملية التي استغرقت وقتاً.

وذكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي تربطه علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم حرب موسكو وكييف، إنه سيحث المشرعين على الموافقة على انضمام السويد في أقرب فرصة ممكنة.

ورغم أن البرلمان المجري ليس في حالة انعقاد حالياً، فإن حزب المعارضة الاشتراكي قال الأسبوع الماضي إنه سيدعو إلى عقد جلسة طارئة للموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وصوتت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية، لصالح انضمام السويد بواقع 287 صوتاً واعتراض 55، وتقدمت السويد بطلب الانضمام للحلف لأول مرة في عام 2022 لتعزيز أمنها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط 2022.

ويتطلب انضمام السويد موافقة رسمية من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة ومنها المجر، لكن موافقة تركيا كانت تعتبر العقبة الأكبر التي يتعين التغلب عليها.