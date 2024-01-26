صحيفة: ناقلات النفط الكويتية توقف عبورها في البحر الأحمر "مؤقتاً"

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت شركة ناقلات النفط الكويتية إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر، مؤقتاً، بسبب تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.



ونقلت صحيفة «الراي» عن مصادر مطلعة، القول إن قرار الإيقاف المؤقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، مؤكدة التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.

والثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر "تعطل التجارة العالمية"، داعياً الجماعة المدعومة من إيران إلى وقفها على الفور.

ومنذ عدة أسابيع، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وتسببت هذه الهجمات إلى تأثر حركة الملاحة الدولية، مادفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

