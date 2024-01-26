رئيس وزراء السويد يؤكد استعداده للقاء نظيره المجري بشأن الانضمام للناتو

أكدّ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استعداده للقاء نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، تلبية لدعوة هذا الأخير له للبحث في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واوضح كريسترسون في رسالة له، "سيمثل استكمال عملية التصديق على انضمام السويد إلى "الناتو" في البرلمان المجري أساساً متيناً للمضي قدماً في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف كريسترسون أنه يتطلّع إلى البحث في المسألة في بودابست "في وقت مناسب لكلَينا". وتابع "ستتاح لنا أيضاً فرصة أن نلتقي في الاجتماع المهم لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأول من شباط".

والثلاثاء، صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، في عملية تأخرت عاماً ونيّف.

وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

وكانت السويد وفنلندا تقدّمتا معاً، بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، رداً على الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو عامين.