بعد رفض السيسي مكالمة نتنياهو.. صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب الخلاف بين مصر وإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها الخميس، إنه في ظل الخلاف العميق بين إسرائيل ومصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا ورفح، طلب مكتب رئيس الوزراء من خلال مجلس الأمن القومي، تنسيق محادثة بين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي لكن الرئيس السيسي لم يستجب، كما ورد في أخبار القناة 13 العبرية مساء يوم الأربعاء.

وكشفت الصحيفة عن خلاف كبير بين تل أبيب والقاهرة حول مسار العمل الإسرائيلي، وهو ما يظهر بوضوح في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، كما أن الحرب في غزة تضع العلاقات الإسرائيلية المصرية أمام تحديات صعبة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أول هذه الخلافات هو محاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، بينما الأزمة الثانية وهي مسألة مرور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غز ة عبر معبر ي رفح وكرم أبو سالم. والتي تعرقلها إسرائيل.

أما الأزمة الثالثة والأهم وهي مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا، وهو طريق يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا ويشكل الحدود بين مصر وغزة، والذي ترفضه مصر بشكل قاطع ونهائي.