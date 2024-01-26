مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: الغرب يفكر في تنظيم ثورة في روسيا لكنه لن ينجح

اشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، الى إن "الغرب الذي آمن بقدرته على تنفيذ انقلابات في مختلف البلدان لتحقيق مصالحه، يفكر في تنظيم ثورة في روسيا، لكنه لن ينجح"، معتبرا أن "أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة الأميركية، باتت تؤمن بصدق بقدرة تكنولوجيتها على الإطاحة بما يسمى بالأنظمة غير المرغوب فيها".
وتابع ناريشكين القول: "طبعا والحق يقال، الغرب يتحمل المسؤولية عن مأساة ما يسمى بالربيع العربي مع كل الفوضى التي تسبب بها وآلاف آلاف القتلى والدمار الكبير".
ولفت إلى أن "الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مسؤولة أيضا عن مأساة "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا، والتي لا يزال العالم يتعامل مع عواقبها حتى يومنا هذا".
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