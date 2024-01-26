"رويترز": مسيرة متفجرة ضربت منطقة في حقل "كورمور" للغاز في السليمانية شمال العراق

ابلغ مصدران وكالة "رويترز" للأنباء أن "طائرة مسيرة متفجرة ضربت منطقة في حقل "كورمور" للغاز في السليمانية شمال العراق"، لافتا الى أن "الانفجار أحدث أضرارا محدودة لكن لم يصب أحد".

وأشارت الوكالة إلى أن "بيرل بتروليوم" وهي رابطة تضم شركة الطاقة "دانة غاز" ومقرها الإمارات وشركتها التابعة "نفط الهلال"، تملك حقوق استغلال حقلي "كورمور" و"جمجمال" وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني ومسؤول محلي، أن "صواريخ أطلقت مساء الخميس على مجمع للغاز في كردستان العراق".

وفي حادث منفصل في وقت سابق الخميس، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت تستهدف القوات الأميركية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل ب إقليم كردستان شمال العراق، وفق "رويترز".