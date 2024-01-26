البنتاغون: أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان

اعلن البنتاغون، أن "وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان"، موضحا أنه بحث معه في أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وأشار في بيان، الى أن "أوستن تحدث مع غالانت لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأهمية ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
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