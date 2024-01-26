مسؤول بالامم المتحدة: انخفاض التجارة عبر السويس بنسبة 42% خلال شهرين جراء هجمات الحوثيين

انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين.
واكد المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يان هوفمان في مؤتمر صحافي، قلقه جدا إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".
ووفقا للأونكتاد، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.
وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.
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