بوليانسكي: أوكرانيا لم تنف تورطها في قصف طائرة "إيل-76" في مجلس الأمن الدولي

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن "ممثلي أوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن حول تحطم طائرة "إيل-76" لم يقدموا إثباتا واحدا ينفي تورط كييف في الحادث".

واوضح بوليانسكي ردا على سؤال حول إجراء تحقيق دولي في الحادثة، والذي دعا إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لم أسمع في خطابها (نائبة الممثل الدائم لأوكرانيا كريستينا غايوفيشين) أي شيء يشير إلى أنهم لم يقوموا بذلك. إنها تدعي أننا لم نضمن الأمن، على ما يبدو، كان ينبغي علينا إسقاط هذا الصاروخ وحينها كنا نضمن الأمن".

وأشار إلى أنه لا علم له بأي خطوات في هذا الاتجاه"، لافتا الى ان "على حد علمي، نحن نجري التحقيق بأنفسنا، ولا أعرف أي شيء آخر".

وقالت غايوفيشين في كلمتها أن "السلطات الأوكرانية تدرس جميع ملابسات الحادث ومصير جميع أسرى الحرب". وزعمت أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لم يسمح لرجال الإنقاذ بفحص موقع التحطم. وأنه وفقا للمخابرات الأوكرانية، تم تسليم 5 جثث فقط إلى المشرحة المحلية في مقاطعة بيلغورود الروسية.