الخارجية الالمانية: على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في شكل عاجل وتكييف سير عملياتها

عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "قلقها البالغ إزاء الوضع اليائس للمدنيين في مدينة خان يونس، مركز الحرب حاليا في جنوب قطاع غزة الفلسطيني المحاصر"، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية.
واشارت الى ان "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد، والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على الحرب ضد الإرهابيين"، معتبرة ان "على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعا بشرية".
ورأت أنه "يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في شكل عاجل وتكييف سير عملياتها". وأضافت "نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار أيضا من أجل إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس".
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