اعلام اميركي: اجتماعات جديدة لـCIA مع مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر لمناقشة اتفاق جديد مع حماس

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن "اجتماعات جديدة سيعقدها مدير الـCIA ويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس".

واشار مسؤول أميركي، لقناة CNN، الى إنه "من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة في أوروبا مع نظيريه الإسرائيلي ديفيد بارنياع والمصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وبحسب القناة، فإن الاجتماعات المرتقبة بين بيرنز وبرنياع وكامل وبن عبد الرحمن ستأتي وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنها أن تربط إطلاق سراح الأسرى بوقف القتال في غزة.

وكان منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار القاهرة والدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الأسرى.