انت الان تتابع خبر مع الاستعداد لمرحلة علاقات "مختلفة".. بايدن يرشح سفيرة جديدة للعراق بدلا من رومانوسكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع البيت الأبيض، ان الرئيس بايدن أعلن عن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، المرشحة لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، وباتريك جيه فوكس، مرشح لعضوية مجلس النقل البري.تريسي جاكوبسون، وهي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، من فئة وزير محترف، شغلت مؤخرًا منصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى مدار مسيرتها المهنية، كانت سفيرة الولايات المتحدة في ثلاث مناسبات – في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في ريجا، لاتفيا.

بالإضافة إلى الأدوار القيادية العليا في الخارج، شغل جاكوبسون منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعميد مركز تدريب الشؤون الخارجية الوطني (FSI) لكلية الدراسات المهنية ودراسات المناطق ثم نائبًا مخرج، وفي مجلس الأمن القومي، كانت جاكوبسون نائب الأمين التنفيذي والمدير الأول للإدارة.

حصلت جاكوبسون على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية المتقدمة، في جامعة جونز هوبكنز أيضًا. حصلت على العديد من الجوائز من وزارة الخارجية، وجائزتين من الدرجة الرئاسية، ووسام السلام والديمقراطية والإنسانية "إبراهيم روغوفا" (كوسوفو)، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية والجانب الأمريكي يوم امس الخميس التوصل الى نجاح المفاوضات لتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، لتهيئة القدرات القتالية العراقية على تسلم المهام الأمنية بالكامل وجدولة انسحاب المستشارين العسكريين في التحالف الدولي من العراق، والاستعداد الى مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية.

