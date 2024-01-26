"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي خرقته طلعات استكشافية لمسيّرات إسرائيلية فوق حاصبيا والعرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "هذا الصباح يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، امتدادا حتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة".

واشار الى ان "هذا الهدوء يخرقه الطيران التجسسي نوع "ام كا" بطلعات استكشافية محدودة، فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط".