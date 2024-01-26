بعد انتقادات نتنياهو.. أمريكا تصف قطر بـ"شريك أساسي" في حل الصراع بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

وصف نائب المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي، فيدانت باتيل، قطر بأنها "شريك أساسي"، رداً على سؤال طُرح خلال مؤتمر صحفي عن إذا ما كانت الولايات المتحدة تعتقد أنّ التسريب المنسوب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي انتقد فيه قطر، قد يعيق جهود المفاوضات للإفراج عن الرهائن.

وقال باتيل "قطر شريك إقليمي أساسي لا يمكن استبداله، ليس فيما يتعلق بهذا الصراع المستمر الحالي فحسب، بل فيما يتعلق بالأولويات الأخرى لدى الولايات المتحدة في المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا مع قطر والتعاون معها في عدد من القضايا الرئيسية".

وبحسب تسجيل صوتي حصلت عليه قناة 12 الإسرائيلية، شكك نتنياهو خلال اجتماع مع عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، في دور قطر التي توسطت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر، وقال "إنّ قطر لديها الوسائل للضغط على حركة حماس لأنها تموّلها".

كما أعرب عن غضبه من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأمريكي في قطر مدة عشر سنوات إضافية.