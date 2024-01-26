اعلنت قيادة الجيش، في بيان ان دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدامور - جبل لبنان أوقفت السوريين (م.ق.) و(خ.ح.) و(ح.ح.) لإقدامهم على ترويج المخدرات ودخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة حربية. ‏سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في الدامور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.