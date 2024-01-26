"النشرة": طريق شبعا راشيا الوادي سالكة فقط أمام المركبات رباعية الدفع

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "مع اشتداد العاصفة الثلجية في منطقة حاصبيا باتت طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم سالكة فقط أمام المركبات الرباعية الدفع، بسبب تراكم الثلوج في حين لا تزال طريق كفرشوبا شبعا مقفلة في منطقة سدانة جراء القصف الاسرائلي اول امس".

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