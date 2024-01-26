التقى نقيب صيادلة لبنان جو سلوم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، طالباً مساعدته للضغط "لتأمين الدواء المدعوم والجيّد لثلاثين الف مريض سرطان واكثر من ٣ آلاف مريض تصلب لويحي والاف مرضى الامراض المستعصية الذين يواجهون الموت والمزلّة للإستحصال على دواءٍ غير مؤمّن في غالب الاحيان".
كما عرض سلوم مع المطران عوده لموضوع ترشّحه لرئاسة الرابطة المارونيّة، ولأهميّة "توحيد كل القوى المسيحيّة حول رؤية وعمل مشترك لإستعادة الدور التاريخي والمحوري خدمةً للبنان الصيغة والكيان والمساواة".
واعتبر سلوم ان "هنالك كثير من اوجه الشبه بين الواقع المسيحي وواقع مرضى الامراض المستعصية، فهو يحتاج الى عجيبة من السماء وعلينا ان نعمل جميعنا على حصولها".
كانت هذه تفاصيل خبر سلوم بعد لقاء المطران عوده: واقع المسيحيين أشبه بالمرضى بحاجة لعجيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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