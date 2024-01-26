صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية واعتداء طال عيترون ومارون الراس وأطراف كفرشوبا وحلتا وبيت ليف

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة جوية إستهدفت منطقة المحمية بين عيترون ومارون الراس. ولفت مراسل "النشرة" في حاصبيا، إلى وجود قصف مدفعي عنيف تتعرض له أطراف كفرشوبا وكفرحمام وحلتا من مواقع الجيش الإسرائيلي. وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.

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