منع سير الشاحنات على طريق بكفيا ضهور الشوير- زحلة من عين علق بسبب الثلوج وسوء الرؤية

أفادت غرفة التحكم المروري، عن منع سير الشاحنات على طريق بكفيا ضهور الشوير باتجاه زحلة من منطقة عين علق، بسبب تساقط الثلوج وسوء الرؤية. هذا، وكانت قد أشارت الغرفة إلى أنّ طريق ترشيش زحلة سالكة فقط امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

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