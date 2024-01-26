كتائب القسام: اشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة من 8 جنود قرب مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انه "اشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة من 8 جنود في الشيخ عجلين قرب مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح". كما اعلنت انه "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوب قطاع غزة".

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