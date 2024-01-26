كنعان التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي وبحثا بالتشريعات الاصلاحية ودعم أجهزة الرقابة

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو لوال، وعرض معها لدور الاتحاد الأوروبي وسبل دعم أجهزة الرقابة في لبنان وتطويرها، لاسيما بعدما خصص الاتحاد 205.5 ملايين يورو لهذه الغاية ودعم استقرار لبنان وتعافيه، وضرورة احداث خرق في جدار الأزمة السياسية بالتزامن مع الجهود المبذولة لاستعادة الانتظام المالي للمؤسسات العامة وتعزيز اجهزة الرقابة وهو ما يحتاج لمبادرة لبنانية صادقة ترافق الدعم الدولي ومنه الاوروبي.
كما جرى البحث بخطوات لبنان الاصلاحية لاستعادة الثقتين المحلية والدولية به وباقتصاده، والتشريعات التي تعمل عليها لجنة المال والموازنة في هذا الإطار، وآخرها التعديلات على مشروع موازنة ٢٠٢٤.
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