أبو ناضر: الموازنة ستقرّ بكلّ عوراتها بكلمة صُدّق وبرفع الأيدي

علّق رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر على مناقشة مشروع قانون الموازنة تحت قبّة البرلمان بالقول :"اسمع نواب الأمّة تفرح...جرّبهم تحزن. لا عبارة أكثر تعبيراً ودقّة عن واقع حال الدولة المهترئة والعاجزة بسبب عجزهم عن الزام الحكومة تنفيذ القوانين والخطط الإصلاحية والبرامج الانقاذية. في النهاية، سوف تقرّ الموازنة بكلّ عوراتها. أما عمليات التجميل التي تخضع لها، فهي تهدف إلى تخدير الشعب، وليس إلى تحسينها وجعلها صالحة وقادرة على تحقيق النمو وتخفيف العجز ومنع الانهيارات المالية والحدّ من الافلاسات في القطاع الخاص".
واضاف :"ما زال السياسيون يحكمون لبنان بفظاظة وتحدٍ لإرادة الناس. يتبادلون الأدوار والتهم بالتراشق الإعلامي فقط. وفي نهاية الجولة، تُطرق المطرقة:صُدّق برفع الأيدي."
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