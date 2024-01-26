ميشال إفرام إدعى على نفسه للتدقيق في اتهامات وجهها اليه وزير الزراعة

تقدم رئيس مجلس ادارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، بإدعاء على نفسه الى كل من:

هيئة الشراء العام، ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمراقب المالي في وزارة المالية، للتدقيق في اتهامات وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في حقه،اضافة الى ملف القمح للأعوام 2023/2022/2021 وموضوع نقل الموظفين من المؤسسة العامة الى الادارة العامة.

وتمنى افرام في ادعائه "اجراء التدقيق بكل تفاصيله وفي أسرع ما يمكن وأن يتم تحويل أي ملف يظهر في التحقيق الى الأجهزة المختصة"، معلنا "وضع نفسه بتصرف العدالة". وقال:"هكذا يبنى الوطن الجديد حين ينال المذنب عقابه والصالح جزاءه"

وأكد انه "لن يسمح لأي أحد المس بكرامته وكرامة إسم عائلته افرام المشهود لها بالآدمية في زحلة ولبنان والعالم"، متوجها من "الاصدقاء والمحبين، التضامن معي لإحقاق الحق ورفع الظلم الذي ترفضه كل الأديان".

ووصف افرام الاتهامات ب"الجائرة"، وقال انها "غير صحيحة في حق الحائز على أكثر من ثلاثمئة جائزة ووسام.