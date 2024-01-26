منصوري التقى سقلاوي واطلع منه على تطور العمل في "الريجي"

إستقبل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي. واطلع سقلاوي منصوري على تطور العمل في "الريجي" وعلى أبرز ما حققته على مختلف المستويات، وبحث معه في شؤون تتعلق بعملها.

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